Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса из-за стресса

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Модель и бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Оксана Самойлова призналась, что набрала вес из-за стресса. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам знаменитости, сейчас она весит 62 килограмма, а хотелось бы, чтобы весы показывали 55 килограммов. Модель отметила, что хочет есть постоянно и ничего не может с этим сделать.

Самойлова добавила, что раньше у нее была противоположная проблема – вес таял из-за переживаний. Теперь она решила подойти к похудению основательно: записалась к врачу и планирует вернуться в спортзал.

Ранее Самойлова рассказала, что находилась на грани эмоционального срыва из-за утечки номера телефона и проблем с аккаунтами. По ее словам, неизвестные пытались взломать ее соцсети. Опорой в тяжелый период для модели стали работа и обязательства.

