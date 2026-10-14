14 октября, 10:54Шоу-бизнес
Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса из-за стресса
Фото: ТАСС/Яна Яворская
Модель и бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Оксана Самойлова призналась, что набрала вес из-за стресса. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
По словам знаменитости, сейчас она весит 62 килограмма, а хотелось бы, чтобы весы показывали 55 килограммов. Модель отметила, что хочет есть постоянно и ничего не может с этим сделать.
Самойлова добавила, что раньше у нее была противоположная проблема – вес таял из-за переживаний. Теперь она решила подойти к похудению основательно: записалась к врачу и планирует вернуться в спортзал.
Ранее Самойлова рассказала, что находилась на грани эмоционального срыва из-за утечки номера телефона и проблем с аккаунтами. По ее словам, неизвестные пытались взломать ее соцсети. Опорой в тяжелый период для модели стали работа и обязательства.
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