Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 10:54

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса из-за стресса

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Модель и бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Оксана Самойлова призналась, что набрала вес из-за стресса. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам знаменитости, сейчас она весит 62 килограмма, а хотелось бы, чтобы весы показывали 55 килограммов. Модель отметила, что хочет есть постоянно и ничего не может с этим сделать.

Самойлова добавила, что раньше у нее была противоположная проблема – вес таял из-за переживаний. Теперь она решила подойти к похудению основательно: записалась к врачу и планирует вернуться в спортзал.

Ранее Самойлова рассказала, что находилась на грани эмоционального срыва из-за утечки номера телефона и проблем с аккаунтами. По ее словам, неизвестные пытались взломать ее соцсети. Опорой в тяжелый период для модели стали работа и обязательства.

Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах

Читайте также


шоу-бизнес

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика