Игорь Крутой заявил, что ему не нравится избранник своей младшей дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/igorkrutoy65

Композитор Игорь Крутой не одобряет парня своей младшей дочери. Об этом он рассказал на музыкальной премии "Виктория", передает "Звездач" в MAX.

"Парень есть, мне не нравится, не нравится. Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе. На год старше ее, что-то зарабатывает там", – заявил композитор.

Также Крутой показал свою первую татуировку – дату рождения супруги. Парные надписи, по словам композитора, его заставила сделать жена. Впечатления у него остались не самые приятные, однако он дал любимой слово и свое обещание выполнил.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление. Помимо этого, артист помог паре с организацией торжества. Исполнитель признался, что свадьба получилась веселой.