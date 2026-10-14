Михалков: уехавших с началом СВО россиян можно простить, если они осознали ошибку

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков считает, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, заслуживают прощения, если осознали ошибочность своего решения. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: "Я ошибалась" или "Я понял". Можно простить? Конечно. А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо, – за что боролись, на то и напоролись, ребята", – заявил Михалков.

Ранее телеведущая и актриса Юлия Меньшова раскритиковала молодых россиян, уехавших из страны во время частичной мобилизации в 2022 году. В выпуске "Подкаста о важном" на YouTube она заявила, что была шокирована массовым отъездом молодежи.

Меньшова также связала публикацию фотографий из-за рубежа с ошибками воспитания, допущенными за последние 30 лет. По ее мнению, отъезд из России вызывает скорее стыд, чем гордость.