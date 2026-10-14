Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 10:58

Общество
Главная / Новости /

Михалков: уехавших с началом СВО россиян можно простить, если они осознали ошибку

Михалков объяснил, когда из уехавших с началом СВО россиян можно простить

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков считает, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, заслуживают прощения, если осознали ошибочность своего решения. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: "Я ошибалась" или "Я понял". Можно простить? Конечно. А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо, – за что боролись, на то и напоролись, ребята", – заявил Михалков.

Ранее телеведущая и актриса Юлия Меньшова раскритиковала молодых россиян, уехавших из страны во время частичной мобилизации в 2022 году. В выпуске "Подкаста о важном" на YouTube она заявила, что была шокирована массовым отъездом молодежи.

Меньшова также связала публикацию фотографий из-за рубежа с ошибками воспитания, допущенными за последние 30 лет. По ее мнению, отъезд из России вызывает скорее стыд, чем гордость.

Читайте также


общество

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика