Ограничения на АЗС "Газпромнефть" отменили в Тюменской области

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Автозаправочные станции федеральной сети "Газпромнефть" в Тюменской области вернулись к привычному режиму работы. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в MAX.

Он уточнил, что с 14 октября лимиты по отпуску топлива отменены. На заправках сети снова вводится постоплата.

Ограничения на отпуск топлива в Тюменской области начали действовать в июне. Уточнялось, что это было необходимо для предотвращения большого спроса на бензин.

В населенных пунктах можно было приобрести 80 литров дизельного топлива и 40 литров бензина на одну машину. На трассе – 200 литров дизеля и 40 литров бензина. Заправка в канистры была запрещена.

