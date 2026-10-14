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14 октября, 11:13

Транспорт

Около 280 рейсов задержали или отменили в аэропортах Московского региона с начала суток

Фото: 123RF.com/maxoidos

С начала 14 октября в воздушных гаванях столичного региона задержано или отменено порядка 280 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

Больше всего рейсов задержано или отменено в Шереметьево – 146. Во Внуково этот показатель составил 110 рейсов. В Домодедово за указанный период задержано или отменено 9 рейсов, еще 11 – в Жуковском.

Вечером 13 октября ограничения на полеты ввели во всех аэропортах Московского региона. Авиагавани не принимали и не выпускали самолеты. Утром 14-го числа меры безопасности отменили.

Из-за ограничений свыше 30 самолетов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты. Свыше 20 рейсов смог принять аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

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