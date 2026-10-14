Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Домодедово и Жуковский начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов на фоне принятых мер.

В ночь на 14 октября Москва подверглась атаке беспилотников. Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 180 вражеских БПЛА на подлете к столице с вечера 13 октября. При этом всего в сторону Московского региона летели 493 дрона.

В результате более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить маршруты.