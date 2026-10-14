Граф Петр Шереметев поделился впечатлениями от переезда в Россию из Франции

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Потомок дворянского рода граф Петр Шереметев, перебравшийся из Франции в Россию на 95-м году жизни, назвал жизнь в стране большим счастьем. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Здесь я чувствую себя дома, как говорится, у себя. Здесь чувствуешь жизнь по-особенному и ощущаешь себя так же", – сказал граф.

Шереметев подчеркнул, что Россия является уникальной страной и ее граждане – счастливые люди, поскольку находятся здесь всю жизнь.

Весной граф окончательно переехал в Россию вместе с супругой графиней Югетт Шереметевой. До этого он уже говорил о намерении уехать из Франции и перевезти с собой имущество, включая собственную коллекцию. Будучи старшим потомком рода Шереметевых, граф хотел исполнить последнюю волю отца: вернуться на родину и провести здесь остаток дней.

Ранее сообщалось, что Шереметев был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Тогда его доставили в диагностическое отделение. Позже графа выписали из медучреждения. Причины госпитализации не раскрывались.