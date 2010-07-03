Электронные сервисы упрощают жизнь столичным автомобилистам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В департаменте информационных технологий рассказали, как столичные электронные сервисы упрощают жизнь автомобилистам.

На стадии покупки на портале mos.ru можно проверить, сколько владельцев было у машины, попадала ли она в ДТП, доступна информация о пробеге и техосмотре. Уведомление придет также в том случае, если авто использовалось в качестве такси или находится в розыске. В специальной форме нужно указать серию и номер свидетельства о регистрации транспорта, госномер или VIN.

Автомобилисты через городской портал могут записаться на регистрацию транспорта. Следует распечатать талон записи, прийти со всеми необходимыми документами в назначенное время в ГИБДД. Это одна из самых популярных услуг среди столичных водителей: с начала года этой услугой свыше 19,5 тысячи человек.

Через mos.ru доступна запись на прием в ГИБДД для оформления или замены прав и на медкомиссию для получения справки.

Жители столицы могут запросить запись с городских камер видеонаблюдения, если произошла дорожная авария, либо автомобилист не согласен с выписанным штрафом. Для этого нужно позвонить по номеру: +7 (495) 587-00-02, заказать видеоархив, а затем передать номер заявки в полицию.

При предъявлении номера водительского удостоверения человек может узнать на mos.ru, какие штрафы ему выписали за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения. В личном кабинете и приложении "Госуслуги Москвы" имеется возможность настроить уведомления о текущих неоплаченных штрафах.

Некоторые штрафы в течение 20 дней оплачиваются на портале со скидкой в 50 процентов.

Онлайн можно получить информацию об эвакуации автомобиля. Предусмотрена также подписка на уведомления в приложении и в личном кабинете. Пользователю придет push-уведомление или письмо на электронную почту, если его машину за нарушение увезут на штраф-стоянку.

На mos.ru принимают заявки на оформление парковочного разрешения. За последние полгода услугой воспользовались 30,6 тысячи раз.

