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15:34

Карту "Тройка" теперь можно привязать к абонементу на плоскостные парковки

город транспорт

15:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные автомобилисты смогут привязать карту "Тройка" к абонементу на плоскостные парковки со шлагбаумом, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Водителям необходимо указать номер "Тройки" при покупке или продлении абонемента на сайте parking.mos.ru и с первого числа следующего месяца при въезде на парковку со шлагбаумом прикладывать ее к стойке вместо парковочного ключа.

Купить абонемент на парковку со шлагбаумом на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего. До этого момента действует приоритетное право продления для тех, кто уже приобрел парковочный абонемент.

При наличии свободных мест продлить абонемент можно в течение всего месяца. Оформить или продлить абонемент можно на сайте "Московского паркинга".

Ранее сообщалось, что парковка со шлагбаумом рядом со станцией метро "Теплый Стан" временно станет бесплатной. Это связано с ремонтными работами.

При этом парковка со шлагбаумом около станции метро "Тимирязевская" на Дмитровском шоссе возобновила работу в прежнем режиме.

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