Карту "Тройка" теперь можно привязать к абонементу на плоскостные парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Столичные автомобилисты смогут привязать карту "Тройка" к абонементу на плоскостные парковки со шлагбаумом, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Водителям необходимо указать номер "Тройки" при покупке или продлении абонемента на сайте parking.mos.ru и с первого числа следующего месяца при въезде на парковку со шлагбаумом прикладывать ее к стойке вместо парковочного ключа.
Купить абонемент на парковку со шлагбаумом на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего. До этого момента действует приоритетное право продления для тех, кто уже приобрел парковочный абонемент.
При наличии свободных мест продлить абонемент можно в течение всего месяца. Оформить или продлить абонемент можно на сайте "Московского паркинга".
Ранее сообщалось, что парковка со шлагбаумом рядом со станцией метро "Теплый Стан" временно станет бесплатной. Это связано с ремонтными работами.
При этом парковка со шлагбаумом около станции метро "Тимирязевская" на Дмитровском шоссе возобновила работу в прежнем режиме.
Маломобильные инспекторы вернулись к работе на парковках
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.