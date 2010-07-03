Парковка со шлагбаумом у метро "Теплый Стан" стала бесплатной

Фото: Агентство "Москва"

Парковка со шлагбаумом рядом со станцией метро "Теплый Стан" временно станет бесплатной. Это связано с ремонтными работами, сообщается на сайте "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП).

"На плоскостной парковке, участок 1, плата за проезд на парковку не взимается. Въезд и выезд на парковку осуществляется в автоматическом режиме при приближении автомобиля к шлагбауму", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что парковка со шлагбаумом около станции метро "Тимирязевская" на Дмитровском шоссе возобновила работу в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что 125 мест для машин из имущественной казны Москвы выставлены на продажу посредством публичного предложения. Процедура предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50 процентов от стартовой цены лота, если не будет подано ни одного ценового предложения. В случае подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение.