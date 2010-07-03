Места для машин выставят на торги

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Порядка 125 мест для машин из имущественной казны Москвы выставлены на продажу посредством публичного предложения. Организатором процедур стал столичный департамент по конкурентной политике.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, горожанам предложено принять участие в торгах за машино-места в новом формате.

"Власти Москвы начали реализовывать машино-места посредством публичного предложения с начала года, при этом торги носили единичный характер. В настоящее время реализация таких лотов приобрела массовый характер – на приеме заявок 125 машино-мест, расположенных в Юго-Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах", – отметил он.

Процедура предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50% от стартовой цены лота, если не будет подано ни одного ценового предложения. В случае подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение. Ефимов уточнил, что первые торговые сессии стартуют 13 июня.

Глава московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что узнать о выставленных лотах, самой процедуре публичного предложения и правилах участия в ней можно будет 30 мая на роуд-шоу в здании Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский.

"В рамках открытой встречи интересанты смогут узнать подробности предстоящих торгов. Приглашаем всех желающих", – пояснил Дегтев.

После презентации желающим покажут машино-места на Ходынском бульваре. Для участия в роуд-шоу необходима предварительная регистрация по телефону 8-499-740-58-68 и электронной почте moshor@mail.ru.

Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги 1,5 тысячи помещений. Власти ожидают рост числа продаваемых объектов не менее чем на 30%.

