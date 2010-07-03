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15:06

Места для машин выставят на торги

транспорт парковки

15:06

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Фото: depositphotos/welcomia

Порядка 125 мест для машин из имущественной казны Москвы выставлены на продажу посредством публичного предложения. Организатором процедур стал столичный департамент по конкурентной политике.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, горожанам предложено принять участие в торгах за машино-места в новом формате.

"Власти Москвы начали реализовывать машино-места посредством публичного предложения с начала года, при этом торги носили единичный характер. В настоящее время реализация таких лотов приобрела массовый характер – на приеме заявок 125 машино-мест, расположенных в Юго-Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах", – отметил он.

Процедура предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50% от стартовой цены лота, если не будет подано ни одного ценового предложения. В случае подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение. Ефимов уточнил, что первые торговые сессии стартуют 13 июня.

Глава московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что узнать о выставленных лотах, самой процедуре публичного предложения и правилах участия в ней можно будет 30 мая на роуд-шоу в здании Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский.

"В рамках открытой встречи интересанты смогут узнать подробности предстоящих торгов. Приглашаем всех желающих", – пояснил Дегтев.

После презентации желающим покажут машино-места на Ходынском бульваре. Для участия в роуд-шоу необходима предварительная регистрация по телефону 8-499-740-58-68 и электронной почте moshor@mail.ru.

Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги 1,5 тысячи помещений. Власти ожидают рост числа продаваемых объектов не менее чем на 30%.

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транспорт парковки

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