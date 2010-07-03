В Москве выставили на торги городские помещения со скидкой 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти выставили на повторные торги 31 помещение общей площадью около 9,8 тысячи квадратных метров. Начальная цена годовой арендной платы на 30% ниже заявленной на первых торгах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря принятому в 2018 году постановлению инвесторы могут арендовать помещения, выставляемые повторно на торги, с 30-процентной скидкой. "Сейчас на торгах выставлено 31 такое помещение", − уточнил заммэра. Он рассказал, что объекты недвижимости расположены главным образом в ЮЗАО, ЦАО, СЗАО и САО столицы. "Начальная цена годовой арендной платы данных помещений колеблется от 100 тысяч до 5,5 миллиона рублей", − отметил Ефимов.

До конца года, добавил заммэра, на повторные торги по аренде со скидкой 30% выставят в общей сложности около 50 городских объектов.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что столичная промышленность растет уже четвертый год подряд. Это стало возможным благодаря инвестиционной стратегии, одним из приоритетов которой является развитие высокотехнологичных инновационных отраслей, пояснил заммэра.