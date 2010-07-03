Москва выставит на торги 1,5 тысячи помещений

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Порядка 1,5 тысячи городских помещений выставят на торги в течение года. Об этом сообщает информационный центр столичного правительства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, власти ожидают рост числа продаваемых объектов не менее чем на 30%. Он добавил, что с начала года с победителями аукционов по продаже объектов недвижимости заключили 133 договора на общую сумму 899 миллионов рублей.

"Выкупленные помещения расположены в основном в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах", – пояснил Ефимов.

Он добавил, что сейчас на торгах находится больше 400 объектов недвижимости общей площадью 68 тысяч квадратных метров. Их суммарная начальная стоимость превышает три миллиарда рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заверил, что до конца мая инвесторам предложат еще 94 объекта недвижимости, включая 57 машино-мест, 36 нежилых помещений и одно здание.

Ранее сообщалось, что в Москве выставили на торги помещения со скидкой 30%. Их общая площадь около 9,8 тысячи квадратных метров.

