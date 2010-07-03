Два плавучих кафе продадут на торгах в Москве

Два плавучих кафе в акваториях Москвы-реки и Волги выставлены на торги, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Первый дебаркадер площадью более 1200 квадратных метров находится в Москве по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Стартовая цена – 677 тысяч рублей.
Второй дебаркадер площадью 940 квадратных метров находится в акватории Волги в городе Кимры Тверской области. При необходимости инвестор сможет провести ремонт и сделать выход на крышу. Он выставлен на торги с начальной ценой 680 тысяч рублей.
Заявки на аукцион принимаются до 21 мая, итоги подведут 24 мая.
Ранее стало известно, что на торги выставят три участка под застройку в САО и Зеленограде. На территории площадью 0,33 гектара, расположенной в Восточной коммунальной зоне Зеленограда, планируют возвести административно-складской комплекс. На участке 0,78 гектара на улице Александровка в Зеленограде построят комплекс с офисами и гостиницей.
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