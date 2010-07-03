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12:26

Три участка в Западном Дегунине и Зеленограде выставят на торги

город недвижимость строительство

12:26

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

На торги выставят три участка под застройку в САО и Зеленограде. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) по главе с Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В данный момент все участки свободны от построек и будут передаваться потенциальному инвестору на правах аренды", – цитирует сообщение комитета Агентство "Москва".

Уточняется, что на участке площадью 0,33 гектара, расположенном в Восточной коммунальной зоне Зеленограда, планируют возвести административно-складской комплекс. Его площадь составит 5,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участке 0,78 гектара на улице Александровка в Зеленограде построят комплекс с офисами и гостиницей площадью 8,3 тысячи "квадратов".

По данным Москомстройинвеста, на торги также выставят участок площадью 0,27 гектара, который расположен на улице Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино. Там появится торгово-бытовой комплекс с суммарной поэтажной площадью около 5,5 тысячи квадратных метров.

город недвижимость строительство

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