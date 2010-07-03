Доходы Москвы от аренды земли под строительство соцобъектов выросли на четверть

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москва с начала года сдала в аренду 24 земельных участка для строительства соцобъектов и ИЖС. Доходы от совершенных сделок на 25% превысили показатели аналогичного периода 2018-го.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реализованные на открытых торгах участки находятся в ВАО и ТиНАО. На площадках построят социальные объекты, ФОКи и ИЖС.

"Открытые аукционы позволяют не только вовлекать в оборот свободную городскую землю, но и эффективно развивать столичную инфраструктуру с помощью частных инвестиций", – подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что часть участков предназначены для индивидуального жилищного строительства. В течение полутора лет победители аукционов, заключившие с городом договор аренды, должны будут возвести объекты капитального строительства. После этого они смогут перейти на долгосрочную аренду земли на протяжении 49 лет.

Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги 1,5 тысячи помещений. При этом сейчас на торгах находится больше 400 объектов недвижимости общей площадью 68 тысяч квадратных метров.

