Платные парковки в Москве начали проверять инспекторы на роликах

Инспекторы на роликах начали администрировать зону платной парковки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 километров – на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Кроме того, для любителей спорта из числа инспекторов это отличная возможность совместить приятное с полезным. Мы также надеемся, что москвичи посмотрят, как ловко удается нашим инспекторам выполнять свою работу на роликах, и тоже сделают выбор в пользу здорового образа жизни – например, начнут ездить на работу на велосипеде или тех же роликовых коньках", – заявил АМПП.
У каждого такого инспектора есть форменная одежда, ролики, налокотники, наколенники, шлем и перчатки. Инспекторы-роллеры будут работать посменно. Они будут контролировать оплату стоянок и следить за дорожными знаками, табличками и разметкой. В случае необходимости они смогут помочь водителям разобраться в том, какой тариф и какие правила действуют в городе. Если проект с инспекторами-роллерами будет успешным, то количество таких инспекторов увеличат.
Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. Сейчас платная парковка действует в Москве более чем на 1000 улицах, обустроено более 81,8 тысячи парковочных мест.
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