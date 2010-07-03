Москвичей призвали не уклоняться от оплаты парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин призвал москвичей не экспериментировать со способами уклонения от оплаты городских парковок.

"Должен сказать, что плата за парковку взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде", – написал мэр Москвы в своем блоге.

Собянин отметил, что в Сети обсуждают снятие номеров и пристегивание автомобилей друг к другу.

Мэр подчеркнул, что данный способ не новый и владельцы даже дорогих машин иногда снимают или прячут номера.

"Во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать", – написал Собянин.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что применение хитростей для уклонения от оплаты парковки не подействует, а нарушители будут оштрафованы.

"Фотография, которая разошлась сейчас, не новая, но некоторые продолжают рисковать и хитрить. Например, сегодня были эвакуированы оба автомобиля, вставшие вплотную друг к другу – один за парковку вторым рядом, второй – за подложный номер (в рамках решения антитеррористической комиссии города)", – говорится в сообщении АМПП в Twitter.

Отмечается, что автовладельцы, которые пытаются схитрить, проявляют неуважение к автомобилистам, оплачивающим парковку.

"Со своей стороны заверяем, что автомобили, припаркованные с нарушениями, без номеров, с подложными номерами эвакуируются и штрафуются – различные хитрости не проходят", – говорится в сообщении.

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.

С 15 декабря прошлого года на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.