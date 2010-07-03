Москвичей призвали не уклоняться от оплаты парковки

Сергей Собянин призвал москвичей не экспериментировать со способами уклонения от оплаты городских парковок.
"Должен сказать, что плата за парковку взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде", – написал мэр Москвы в своем блоге.
Собянин отметил, что в Сети обсуждают снятие номеров и пристегивание автомобилей друг к другу.
Мэр подчеркнул, что данный способ не новый и владельцы даже дорогих машин иногда снимают или прячут номера.
"Во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать", – написал Собянин.
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что применение хитростей для уклонения от оплаты парковки не подействует, а нарушители будут оштрафованы.
"Фотография, которая разошлась сейчас, не новая, но некоторые продолжают рисковать и хитрить. Например, сегодня были эвакуированы оба автомобиля, вставшие вплотную друг к другу – один за парковку вторым рядом, второй – за подложный номер (в рамках решения антитеррористической комиссии города)", – говорится в сообщении АМПП в Twitter.
Отмечается, что автовладельцы, которые пытаются схитрить, проявляют неуважение к автомобилистам, оплачивающим парковку.
"Со своей стороны заверяем, что автомобили, припаркованные с нарушениями, без номеров, с подложными номерами эвакуируются и штрафуются – различные хитрости не проходят", – говорится в сообщении.
В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.
С 15 декабря прошлого года на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.
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