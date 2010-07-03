Автомобилистов предупредили о трудностях на дорогах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автомобилистов призывают не оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями из-за прогнозируемой 31 мая грозы, сообщает пресс-служба АМПП.

Синоптики обещают, что непогода, обрушившаяся на столицу накануне, повторится. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. В связи с этим водителей призывают к осторожности при парковке.

О необходимости соблюдать правила парковки напомнили и в ЦОДД. Также в ведомстве предупредили о заторах, которые образуются в вечерний час пик.

"Сегодня не лучший день для водителя – с утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда – дачный разъезд. Час пик начнется раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты", – говорится в сообщении.

Облачная погода, кратковременные дожди и местами грозы ожидаются в Москве в пятницу. Согласно информации на сайте Гидрометцентра, днем в городе температура воздуха составит 24–26 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до 13 градусов.

Ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров. Из-за грозы на 31 мая объявлен желтый уровень опасности.

По словам синоптиков, дожди в столице закончатся к вечеру пятницы. А пока автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

Спасатели напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Лето в Москве начнется с теплой погоды без существенных осадков. По прогнозам, в начале следующего месяца жары не ожидается.

Температура летом будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

