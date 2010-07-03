Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре в ближайшие часы

В ближайшие часы в столицу придут ливни, гроза, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Непогода сохранится до 21:00. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Работу летних веранд кафе посоветовали приостановить.
Ночью осадки станут слабеть, и во второй половине пятницы дожди полностью прекратятся. Дневная температура воздуха не превысит 26 градусов тепла.
Лето в Москве начнется с теплой погоды без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, в начале следующего месяца жары не ожидается. Температура летом будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей, заявив, что смерчей торнадо в городе быть не должно. Такие явления не характерны для Центрального федерального округа, подчеркнул он. Варакин также уточнил разницу между явлениями: торнадо и смерч имеют разную продолжительность и масштабы.
Синоптик обратил внимание, что среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет.
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