Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие часы в столицу придут ливни, гроза, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Непогода сохранится до 21:00. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Работу летних веранд кафе посоветовали приостановить.

Ночью осадки станут слабеть, и во второй половине пятницы дожди полностью прекратятся. Дневная температура воздуха не превысит 26 градусов тепла.

Лето в Москве начнется с теплой погоды без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, в начале следующего месяца жары не ожидается. Температура летом будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей, заявив, что смерчей торнадо в городе быть не должно. Такие явления не характерны для Центрального федерального округа, подчеркнул он. Варакин также уточнил разницу между явлениями: торнадо и смерч имеют разную продолжительность и масштабы.

Синоптик обратил внимание, что среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет.