"Мы не Техас и не Луизиана": в Росгидромете оценили возможность торнадо в Москве

Возможно ли торнадо в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей. В эфире телеканала Москва 24 он заявил, что смерчей в столице быть не должно.

Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее рассказал, что после аномальной жары в городе возможны торнадо и смерчи. Самым опасным периодом в этом плане он назвал конец мая и начало июня. Однако вероятность возникновения подобных явлений сохраняется до сентября–октября.

"Мы не Техас, не Луизиана, и рядом нет, к счастью, Мексиканского залива с очень прогретой температурой морской, плюс нет прерий. Москва испокон веков была на семи холмах. Рельеф сложный, кругом леса... Классическое торнадо – это все-таки в другом полушарии. Либо у нас микросмерчи еще могут быть... На Черноморском побережье, на акватории Черного моря – от Анапы до Геленджика, до Туапсе", – пояснил специалист.

Такие явления не характерны для Центрального федерального округа, заключил он. Варакин также уточнил разницу между явлениями: торнадо и смерч имеют разную продолжительность и масштабы.



29 мая 2017 года в Москве было то, что правильно именуется сильным шквалистым ветром. Стихия тогда обернулась жертвами. Однако спрогнозировать, случится ли такое вскоре, нельзя, поскольку это явление развивается в короткие сроки.

"Говорить о конкретике – град, шквал, смерч – нельзя за несколько дней, как, например, о жаре, похолодании, осадках. Это можно сказать и за пять-семь дней", – отметил начальник центра.

В зависимости от того, насколько быстро явление будет набирать обороты, можно предсказать либо за сутки, либо даже за десятки минут, добавил он.

По словам Варакина, град и ливни в ближайшие четыре дня не ожидаются. 31 мая пройдут локальные ливни с грозами, не исключен град.

До этого дня в столице продержится аномальная жара с температурами, соответствующими концу июля.

Синоптик подчеркнул, что среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет. Начало июня будет тоже выше нормы на градус–полтора, обратил внимание он.

По данным центра погоды "Фобос", 29 мая в Москве стало самым теплым днем весны. К 13:00 столбики термометра поднялись до 28,7 градуса, и это не окончательные цифры.

"Мосгорсправка": как защититься от жары

В "Фобосе" уточнили, что показатели окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Они доберутся до отметки 29–31 градуса в Москве и до 26–31 – в Подмосковье.

В ГУ МЧС по столице советуют избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор и пить больше воды. Из-за жары каждые два часа улицы промывает более 700 единиц техники. Продолжается и основная мойка дорог, которую проводят по ночам с 23:00 до 7:00. На вокзалах начали раздавать воду.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рекомендует в жару ограничить употребление мяса и стараться меньше пить кофе и сладкие напитки. Питаться лучше менее калорийной пищей, заметил он.