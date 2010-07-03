Рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Департамент торговли и услуг столицы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд кафе 30 мая из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно предупреждению МЧС, в столице ожидаются дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду. "Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – заявили в ведомстве.

На сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за риска возникновения природных пожаров его продлили и на 31 мая.

Автомобилистам не советуют оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

Пик непогоды придется на вечер. Ночью осадки станут слабеть, и во второй половине пятницы дожди полностью прекратятся. Дневная температура воздуха не превысит 26 градусов тепла.

Синоптики дали прогноз и на лето в Москве. Согласно ему, показатели в городе окажутся около нормы или выше. Среднесуточная температура для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляет плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

В то же время отмечается, что 2019 год по температурному фону существенно ниже 2018-го. И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев добавил, что летняя погода в России достаточно неустойчива. Для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой.