Ливни с грозами придут в Москву в вечерние часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 30 мая прогнозируются ливни с грозами. Синоптики говорят, что пик непогоды придется на вечерние часы.

"Холодный фронт сегодня подойдет к столице. В Москве ливни с грозами ожидаются уже в начале дня. А пик ненастья придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть. И в пятницу во второй половине дня дожди полностью прекратятся", – сообщил центр погоды "Фобос" Агентству "Москва".

Дневная температура воздуха 30 мая не будет превышать 26 градусов. Ранее метеорологи предупредили, что в этот день в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Будет дуть южный ветер со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 748 миллиметров ртутного столба.

Такая непогода пришла на смену аномальной жаре. Вчерашний день в Москве стал самым жарким днем весны. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса. В целом среднемесячная температура в мае 2019 года оказалась более чем на три градуса выше нормы, согласно данным за 140 лет.

Также синоптики и климатологи сообщали, что в конце мая в Москву может прийти сильный ветер и торнадо. Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов пояснил, что после аномальной жары в городе возможны торнадо и смерчи. Самым опасным периодом в этом плане он назвал конец мая и начало июня. Однако глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил москвичей на этот счет. "Мы не Техас, не Луизиана, и рядом нет, к счастью, Мексиканского залива с очень прогретой температурой морской, плюс нет прерий. Москва испокон веков была на семи холмах", – сказал он.

