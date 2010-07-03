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12:45

Автомобилистов призвали не оставлять машины рядом с деревьями из-за грозы

общество погода безопасность

12:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам не рекомендуется оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями из-за прогнозируемой 30 мая грозы. Такое предупреждение выпустило АМПП, передает Агентство "Москва".

Синоптики ранее пообещали дождь с грозой и порывистым ветром до 12–17 метров в секунду. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах.

Отмечается, что пик непогоды придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть и во второй половине пятницы дожди полностью прекратятся. Дневная температура воздуха не превысит 26 градусов тепла.

Ранее жителей столичного региона предупредили о риске возникновения пожаров. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на пятницу, 31 мая.

Среда, 29 мая, в Москве стала самым жарким днем весны. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 30 мая

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общество погода безопасность

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