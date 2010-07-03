Жителей столичного региона предупредили о риске возникновения пожаров

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на пятницу, 31 мая, из-за риска возникновения природных пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее синоптики предупредили, что 30 мая в столицу придут ливни с грозами. Пик непогоды придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть, и во второй половине пятницы дожди полностью прекратятся. Дневная температура воздуха не превысит 26 градусов тепла.

Ранее метеорологи предупредили, что 30 мая в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Будет дуть южный ветер со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 748 миллиметров ртутного столба.

Среда в Москве стала самым жарким днем весны. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.