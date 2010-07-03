Синоптики рассказали, когда в столице закончится дождь

Дожди в Москве полностью прекратятся во второй половине 31 мая, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сейчас зона наиболее интенсивных дождей сместилась уже на север Москвы… холодный фронт – он с волной, есть участки, которые обостряются именно ночью, и в ночные часы не исключено, что в Москве выпадет от 2 до 5 миллиметров, а местами до 10 миллиметров осадков. Дождь кончится завтра после 10-11-ти", – цитирует Позднякову RT.
Ранее москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут усилиться до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода сохранится до 21:30. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
Спасатели напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Отмечается, что сегодня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
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