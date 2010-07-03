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08:11

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В приложении "Парковки Москвы" можно исправить ошибки при оплате

Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки

транспорт

08:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилисты после обновления мобильного приложения "Парковки Москвы" смогут исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

До недавнего времени водители часто получали штраф за неоплаченную стоянку, если они забыли продлить сессию и машина стояла на парковке дольше положенного.

Теперь в меню приложения появился пункт "Изменить завершенную парковку". Пользователь выберет парковочную сессию из тех, что были совершены в течение дня, и внесет необходимые коррективы. Важно успеть сделать это до 23:59. Если водитель успеет внести коррективы, постановление не выпишут.

Можно исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильный сервис "Парковки Москвы" был создан одновременно с запуском первых зон платной парковки в 2012 году.

С его помощью можно оплатить, продлить и завершить парковку одним нажатием. Также оплачивать парковку в Москве можно с помощью SMS-сообщений, паркоматов, платежных терминалов и личного кабинета.

Обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно в течение 10 суток с того момента, как получена копия постановления об административном правонарушении. Если вы подадите жалобу в установленный законом срок, постановление не вступит в законную силу. Если по каким-либо причинам вы пропустили отведенное время, придется дополнительно приложить к жалобе письмо – ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления.

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