Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

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Депутаты от "Единой России" внесли законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут. Об этом сообщает ТАСС.

"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)", – говорится в сообщении.

В частности, законопроект включает дополнительные правки в закон "Об организации дорожного движения в РФ". Помимо этого, в рамках законопроекта предлагается оптимизироваться процедуру взимания оплаты за пользование платными парковками.

"Оплата с помощью паркоматов, установленных на улично-дорожной сети, осуществляется лишь в 1,8% случаев. Учитывая высокую стоимость паркоматов, работ по их закупке, обслуживанию, установке, обеспечивающихся за счет бюджета субъекта РФ, а также низкую популярность такого способа оплаты, предлагается предоставить право субъекту РФ своим законом регулировать процедуру внесения оплаты за использование парковки", – сказано в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты предложили определить правила установки и использования средств видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Авторы считают, что требования к таким фото- и видеокамерам должны быть прописаны на уровне федерального закона.

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. За оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.

