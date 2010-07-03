Названы самые частые ошибки при оплате парковки

Самая распространенная ошибка при оплате парковки в столице – неправильный ввод номера автомобиля. Об этом говорится на сайте Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
"Водители меняют местами буквы и цифры, путают коды регионов. Кроме того, невнимательные автомобилисты занимают места для грузовиков и автобусов, оплачивают парковку не в той зоне или после того, как истекут предназначенные для этого пять минут", – говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.
На портале мэра и правительства столицы уточняется, что оплатить парковку можно наличными или по безналичному расчету. Наличными парковка оплачивается только с помощью терминалов QIWI. По безналичному расчету оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", с помощью паркомата, воспользовавшись банковской картой, а также при помощи телефонного звонка или СМС-сообщения.
При оплате парковки через мобильное приложение или СМС-сообщение тарификация происходит поминутно. Во всех остальных случаях оплата происходит с точностью до 15 минут.
"Мосгорсправка": парковки
В декабре прошлого года были введены обновленные тарифы. Цены изменились на 5 процентах парковочных мест в городе. Изменения произошли внутри Садового кольца и еще на нескольких улицах в пределах Третьего транспортного кольца. Изменения были разработаны исходя из загруженности улиц.
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