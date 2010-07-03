"Помощник Москвы" покажет зоны нарушения правил парковки

Фото: Агентство "Москва"

В приложении "Помощник Москвы" появилась информация о зонах, где можно зафиксировать нарушения правил парковки. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в "Помощнике Москвы 2.0" полностью обновили интерфейс, функции добавляли с учетом пожеланий пользователей. В профиле теперь можно отследить и выгрузить личную статистику фиксаций нарушений.

"Основное новшество – возможность в онлайн-режиме увидеть зону, где можно зафиксировать нарушения правил парковки", – цитирует Ликсутова ТАСС.

Чтобы определить такую зону, нужно войти в карту и включить режим "Зоны фиксации около меня". Зеленая – газон, красная – запрет остановки или стоянки под знаком, оранжевая – тротуар или переход, синяя – платная парковка. Сфотографировать нарушение за пределами запретной зоны нельзя.

Приложение запустили в августе 2015 года. Оно позволяет быстро фиксировать нарушения ПДД, в том числе правил парковки.

Сегодня им пользуется свыше 350 тысяч горожан, они направили 1,5 миллиона материалов об административных правонарушениях за все время работы сервиса. Приложение бесплатно доступно в App Store или Google Play.