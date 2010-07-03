ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

Фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО), сообщает "Интерфакс".

Как отмечает ЦБ, затруднения в проверке на соответствие требованиям аккредитации операторов ТО по всей стране могут усложнить заключение договоров ОСАГО.

"По закону не прошедшие проверку операторы вынуждены будут прекратить оформление диагностических карт, вследствие чего невозможным окажется заключение договоров ОСАГО", – говорится в сообщении.

Банк России предупреждает, что РСА может физически не справиться с обязанностями, возложенными на Союз. В связи с этим требуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ.

Президент РСА Игорь Юргенс подтвердил, что Союз обсуждает вопрос об исполнении РСА положений закона, которые касаются техосмотра. По его словам, Союз ожидает выхода подзаконных актов к новому закону. Предполагается, что в них можно будет устранить уже заметные конфликты, подчеркнул он.

Согласно новому закону о ТО, в первом и втором кварталах 2020 года операторы должны привести свою работу в соответствие с новыми требованиями и провести переаккредитацию. Со второго полугодия 2020 года у Союза остается год на проведение проверок операторов по всей России.