Парконы с предупреждающими надписями для водителей появились в Москве

12:56
12:56
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Фото: Московский транспорт
В Москве появились парконы со специальными наклейками, которые напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе "Московского транспорта".
Как уточнил замглавы дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, предупреждающие надписи уже нанесли на задние стекла нескольких десятков парконов. В ближайшие недели число таких автомобилей планируют увеличить до 200.
"Фразы, которые появились на мобильных комплексах фотовидеофиксации, были предложены жителями столицы в марте 2019 года", – напомнил представитель ЦОДД. По его словам, среди предложенных москвичами вариантов было выбрано 13 лучших идей, их авторов наградили призами. В числе надписей – "Городская улица – не гоночная трасса", "Сбавьте скорость – сохраните жизнь", "Смотрите в боковые зеркала при перестроении!", "Водитель! Смотри на дорогу, а не в телефон", "Паркуйтесь правильно". Эти предупреждения "призваны напомнить автомобилистам об основных правилах дорожного движения", подчеркнул Чернов.
В конце 2018 года для повышения безопасности на дорогах в Москве запустили тематические "детские" парконы. С их помощью столичные власти решили обратить внимание автомобилистов на детей.
Как пояснил тогда Егор Чернов, автомобили-парконы ЦОДД "могут не только контролировать правила парковки, но и быть медиаплощадкой для размещения макетов с призывом для водителей быть внимательнее и помнить о маленьких пешеходах". "Детский" паркон украсили наклейками в виде детских рисунков с надписями "Водитель, пропусти пешехода!", "Осторожно! Дети на дороге!". Такие комплексы видеофиксации начали контролировать парковочное пространство около школ и детских садов, ведь, по статистике ГИБДД, именно в этих местах чаще всего происходят аварии с участием детей.
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