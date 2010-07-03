Водителей просят внимательно выбирать места для парковки в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В АМПП попросили автомобилистов внимательно выбирать места для парковки во время подготовки к празднованию Дня города и в день его проведения, сообщает Агентство "Москва".

Водителям напоминают, что в связи с праздничными мероприятиями на нескольких улицах ограничат движение. Также будет ограничена возможность припарковаться в этих зонах.

Ознакомиться с информацией обо всех запланированных ограничениях можно на Едином транспортном портале.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

