В День города состоится праздник "Спортивная столица – 2019"

15:46
15:46
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города.
Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
После окончания официальной части начнутся финальные состязания спартакиады трудящихся, а также открытые соревнования по дартсу, перетягиванию каната, стритболу, настольному теннису, аэробике и футболу. Кроме того, все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Сопровождаться мероприятия будут выступлениями спортивных и эстрадных коллективов города.
Также в рамках празднования Дня города 7 сентября в "Лужниках" пройдет спортивно-развлекательное мероприятие Moscow Fitness Fest. Площадка будет работать с 10 утра до 7 вечера. Посетителям предложат тренировочную программу. Будет организована детская анимация, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу. Самые активные посетители получат призы.
Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии – например, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшаньки и чемпионка России, вице-чемпионка Olympia Amateur Spain в категории "фитнес-бикини" Екатерина Лаптева.
Ранее сообщалось, что на протяжении уикенда, 7 и 8 сентября, в Москве на проспекте Академика Сахарова будет проходить рок-фестиваль "НАШИ в городе". Откроется мероприятие в 13:00 и будет продолжаться до самого вечера. Посетителям обещают почти 20 часов музыки. Вход сделают свободным. Выступят как опытные исполнители, так и недавно набравшие популярность группы, представляющие современную сцену. Среди заявленных участников – "Ария", "Пилот", "Слот", Найк Борзов и Zdob si Zdub.
Сюжет: День города – 2019
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