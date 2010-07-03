Неделя Street Music начинается на фестивале "Ритм моего города"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Неделя Street Music начинается на ВДНХ в рамках фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". Для посетителей подготовили различные мастер-классы, публичную дискуссию о хип-хоп-культуре, музыкальные баттлы. Также гостей ждут выступления популярных исполнителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
2 и 3 сентября мероприятия будут проходить на Главной аллее ВДНХ, а с 4 по 7 сентября – на площади Промышленности.
Также в рамках фестиваля запланирована премьера поэтического шоу "Король поэтов". Это хип-хоп-баттл, который совмещает классическую поэзию и рэп-культуру. Участники представят классические стихотворения в рэп-обработке, а затем, используя стиль автора, создадут свои. На заключительном этапе шоу станет известен исход баттла.
3 сентября звезды хип-хоп-культуры поговорят о преемственности поколений и эволюции смыслов в уличной музыке. Также в этот день пройдет баттл "Свободный стиль", где посоревнуются столичные битмейкеры и битбоксеры. Баттл продлится 4 и 5 сентября, а суперфинал запланирован на 6 сентября.
Премьера сказочного фристайл-сторителлинга "РэПушкин" состоится в среду, 4 сентября. Юные рэперы исполнят сказки Александра Пушкина, используя приемы битбокса, фристайла и брейкинга. Также посмотреть шоу можно будет 5 и 6 сентября.
Более подробное расписание мероприятий – здесь.
Ранее стало известно, что в Тульской области 14 сентября состоится фестиваль Russian Woodstock 50. В нем примут участие 52 коллектива.
Как сообщил продюсер Игорь Сандлер, на мероприятии будет четыре сцены. Кроме того, будет зоны, где можно послушать винил, а также комнаты памяти ушедших музыкантов. Также будет организована сцена с мастер-классами и сцена с "музыкой улиц". В Россию приглашены участники легендарного фестиваля: Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: