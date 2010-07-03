Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:17

В День города пройдет Moscow Fitness Fest

общество спорт город День города

15:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках празднования Дня города 7 сентября на территории спорткомплекса "Лужники" пройдет спортивно-развлекательное мероприятие Moscow Fitness Fest.

Площадка будет работать с 10 утра до 7 вечера. Посетителям предложат тренировочную программу. Будет организована детская анимация, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу. Самые активные посетители получат призы.

Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии.

В частности, это трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, победительница и призер турниров в дисциплинах фитнес, бодифитнес, женский бодибилдинг Мария Кузьмина, обладатель кубка этапа России по триатлону 2004 года, обладатель Гран-При Урал Fitness Fest 2017 Василий Мальченко, чемпионка России, вице-чемпионка Olympia Amateur Spain в категории "фитнес-бикини" Екатерина Лаптева.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч детей посетили спортивные мероприятия на открытом воздухе в рамках проекта "Здоровая Москва".

День города в этом году Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Одной из центральных площадок станет Тверская улица, где состоится большой праздник, посвященный 80-летию ВДНХ. Гостей ждут концерты, спектакли, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры.

Также подготовлена обширная спортивная программа. На Тверской улице более сотни профессиональных спортсменов проведут 200 мастер-классов.

"Мосгорсправка": День города

Читайте также

общество спорт город День города

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика