В День города пройдет Moscow Fitness Fest

15:17
15:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках празднования Дня города 7 сентября на территории спорткомплекса "Лужники" пройдет спортивно-развлекательное мероприятие Moscow Fitness Fest.
Площадка будет работать с 10 утра до 7 вечера. Посетителям предложат тренировочную программу. Будет организована детская анимация, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу. Самые активные посетители получат призы.
Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии.
В частности, это трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, победительница и призер турниров в дисциплинах фитнес, бодифитнес, женский бодибилдинг Мария Кузьмина, обладатель кубка этапа России по триатлону 2004 года, обладатель Гран-При Урал Fitness Fest 2017 Василий Мальченко, чемпионка России, вице-чемпионка Olympia Amateur Spain в категории "фитнес-бикини" Екатерина Лаптева.
Ранее сообщалось, что более 40 тысяч детей посетили спортивные мероприятия на открытом воздухе в рамках проекта "Здоровая Москва".
День города в этом году Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Одной из центральных площадок станет Тверская улица, где состоится большой праздник, посвященный 80-летию ВДНХ. Гостей ждут концерты, спектакли, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры.
Также подготовлена обширная спортивная программа. На Тверской улице более сотни профессиональных спортсменов проведут 200 мастер-классов.
"Мосгорсправка": День города
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