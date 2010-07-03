На занятиях "Здоровой Москвы" побывали более 40 тысяч детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Занятия проекта "Здоровая Москва" проходят в 13 парках и скверах столицы. Более 40 тысяч детей посетили спортивные мероприятия на открытом воздухе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С утра до вечера занятия проходят рядом с павильонами "Здоровая Москва". Здесь проходят танцевальные, спортивные и познавательные мероприятия. Дети часто посещают их вместе с родителями.

В парке "Садовники" по выходным для детей устраивают уроки фехтования. В Лианозовском парке можно заняться художественной гимнастикой, фитнесом и балетом, в Гончаровском – восточными единоборствами, в зоне отдыха "Площадь Юности" – танцами.

"Посетители часто приходят на занятия с детьми всех возрастов: как совсем маленькими, которые только учатся ходить, так и с подростками, которые наравне с родителями, бабушками и дедушками с удовольствием принимают участие в тренировках по боксу, йоге и танцам", – сказал администратор площадки "Здоровая Москва" в парке "Ангарские пруды" Артем Иванов.

Отмечается, что самыми популярными у детей являются уроки танцев и занятия по боевым искусствам.

