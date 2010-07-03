Зумба, йога и единоборства. Какие занятия "Здоровой Москвы" популярны у горожан

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Этим летом на 13 площадках по соседству с павильонами "Здоровая Москва" провели свыше 300 уроков танцев, более 600 спортивных тренировок и столько же познавательных лекций. С начала июля москвичи посетили эти мероприятия свыше 170 тысяч раз. В столичном Депздраве рассказали, какие занятия наиболее популярны у горожан, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнила замглавы департамента здравоохранения Елена Громова, среди танцевальных мастер-классов наибольшим интересом у москвичей пользуется зумба, созданная основе латиноамериканских танцев. "Для нее не требуется никакой специальной подготовки или особых навыков, и, возможно, именно поэтому она так нравится посетителям площадок “Здоровая Москва”, – пояснила представитель ведомства.
По ее словам, каждый пятый посетитель веранд "Здоровая Москва" выбирает именно танцевальные мастер-классы на свежем воздухе, ведь они не только помогают улучшить физическую форму, но и дарят яркие эмоции. "Всего за час такие тренировки позволяют проработать все группы мышц, а также улучшить баланс и координацию", – отметила Громова.
Она также добавила, что среди спортивных занятий самыми популярными у москвичей оказались функциональные фитнес-тренировки. В них принимает участие каждый седьмой гость площадок “Здоровая Москва”. При этом каждый десятый посетитель интересуется занятиями по йоге и различными видами растяжки, а многие мужчины уделяют особое внимание спортивным единоборствам. Помимо физических тренировок, горожане активно посещают лекции о здоровом образе жизни.
Как отметила Громова, расписание мероприятий составляют таким образом, чтобы "каждый житель города мог найти себе занятие по вкусу", пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства.
Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там горожане могут измерить артериальное и глазное давление, проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг.
Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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