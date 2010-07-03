Бесплатные лекции о здоровье проведут в столичных поликлиниках

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные лекции и занятия пройдут в столичных поликлиниках с 12 по 17 августа. Горожане смогут получить консультации специалистов о профилактике гипертонии, прививках и борьбе с курением, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 12 августа, заведующая педиатрическим отделением Елена Маркачева научит всех желающих оказывать первую помощь детям. Занятие состоится в 13:00 в школе молодых родителей при детской городской поликлинике № 199 (филиал № 3).

А в 16:00 родителей, которые решили отдать своих отпрысков в детский сад, ждут на лекции в детской поликлинике № 110 (филиал № 3). Врач-педиатр Ирина Фоменко расскажет им, как помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации.

Во вторник, 13 августа, хирург Оксана Борисенко посоветует, как правильно оказывать помощь при электротравмах. Занятие начнется в 16:00 в консультативно-диагностической поликлинике № 121 (филиал № 4).

Кроме того, 14 августа москвичей приглашают на лекцию о гриппе и прививках, которая пройдет в детской городской поликлинике № 9. Начало − в 13:00. Заведующая педиатрическим отделением Юлия Куприянова пояснит, почему грипп опасен для непривитых детей и какие существуют противопоказаниях к вакцинации.

В этот же день в 15:00 для жителей Капотни откроет двери городская клиническая больница имени Демихова. Ее специалисты расскажут, как сохранить здоровье глаз.

15 августа в 15:00 врачи детской городской поликлиники № 148 покажут молодым родителям упражнения для грудничков. А в городской поликлинике № 175 (филиал 2) в 14:00 проведут лекцию о том, как бросить курить, чтобы навсегда избавиться от вредной привычки.

В субботу, 17 августа, подростков и родителей с детьми ждут на лекции о профилактике гипертонии. Она начнется в 15:00 в детской поликлинике № 11. Медики дадут советы о том, как не допустить возникновения артериальной гипертонии у детей и подростков и какие профилактические меры нужно для этого предпринять.