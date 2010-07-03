В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования более 200 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч горожан прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва", передает портал мэра и правительства Москвы.

Ежедневно с 08:00 до 22:00 медицинские павильоны посещают более четырех тысяч человек. Полное обследование занимает около получаса. Горожане могут пройти основные обследования, которые входят в диспансеризацию. Также все желающие могут посетить мобильные кабинеты флюорографии.

Так, свое здоровье уже проверили певица Диана Гурцкая, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, дизайнер Игорь Гуляев, певцы и актеры Дмитрий Бикбаев и Вячеслав Манучаров, а также молодежная сборная России по керлингу.

Кроме того, с утра и до позднего вечера в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках и зонах отдыха проходят самые разнообразные мероприятия: увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, уроки спортивных единоборств, а также танцы и многое другое. Занятия бесплатные. Посещать их можно без предварительной записи.

В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работает в парках и зонах отдыха с 26 июня.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

