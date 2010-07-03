Лекции, тренировки, игры: программа веранд здоровья в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На верандах здоровья в рамках программы "Здоровая Москва" москвичей ждут лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.

В парке "Надежда" в пятницу состоится открытый урок по Московскому долголетию и лекция "Здоровое питание как профилактика ожирения". В субботу пройдет функциональная тренировка и танцы реггетон. На воскресенье запланирована лекция "10 000 шагов к жизни".

В парке "Митино" в субботу будут учить танцевать реггетон. В воскресенье на веранде здоровья пройдут лекция "10 000 шагов к жизни", занятия по боксу и ушу.

В "Печатниках" в пятницу фитнес-клуб Winner проведет лечебную физкультуру. Вечером этого же дня состоится занятие по тайскому боксу с Андреем Романовым. В субботу можно посетить йогу или пилатес, а также прослушать лекцию "Добровольцем в сфере здравоохранения может стать каждый!".

На веранде в сквере имени Полетаева в пятницу занятие по фитнесу проведет мастер спорта по художественной гимнастике Марина Фарышева. В субботу утром пройдет занятие по суставной гимнастике с Натальей Морозовой, а в воскресенье каждый сможет составить свой маршрут здоровья из 10 000 шагов.

Для жителей Зеленограда на веранде здоровья в пятницу пройдут сразу три занятия по танцам. Фитнес-проект "Мания тела и гибкости", направленный на развитие гибкости, состоится в субботу, 27 июля. В воскресенье все желающие могут посетить открытый урок "Здоровая спина" от Павла Четвертакова, тренировку "Прокачай свое тело" от Bamboo dance&fitness.

С расписанием можно ознакомиться на сайте проекта. Веранды здоровья – площадки рядом с медицинскими павильонами, которые открылись в рамках программы "Здоровая Москва".



"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

Программа "Здоровая Москва" направлена на то, чтобы забота о здоровье стала легкой, комфортной, приятной. Бесплатные обследования, спортивные занятия с единомышленниками, лекции о питании и другие полезные мероприятия, направленные на поддержание долгой и активной жизни, – все это в местах, где москвичам удобно проводить время.

Павильоны, в которых можно пройти первый этап диспансеризации, начали работать в городских зонах отдыха с 3 июня.

