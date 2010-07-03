Веранды здоровья заработали еще в четырех столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами. Они появились в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы "Здоровая Москва".

По словам замглавы столичного департамента здравоохранения Елены Громовой, за две недели работы веранды посетили более 15 тысяч человек.

"Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции. Для каждой из веранд составляется отдельное расписание – провести время весело и активно можно в любой из них", – приводятся в сообщении слова Громовой.

Кроме того, в столичных парках можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.

Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.