Веранды здоровья заработали еще в четырех столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами. Они появились в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы "Здоровая Москва".
По словам замглавы столичного департамента здравоохранения Елены Громовой, за две недели работы веранды посетили более 15 тысяч человек.
"Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции. Для каждой из веранд составляется отдельное расписание – провести время весело и активно можно в любой из них", – приводятся в сообщении слова Громовой.
Кроме того, в столичных парках можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.
Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.
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