На занятиях проекта "Здоровая Москва" побывали уже 150 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более шести тысяч слушателей посетили лекторий проекта "Здоровая Москва", а число посещений всех занятий превысило 150 тысяч. Познавательные мероприятия проходят в парках столицы каждый день.

Как говорится на портале мэра и правительства Москвы, с момента запуска проекта было организовано около 600 лекций. Среди спикеров – главный врач Первой городской больницы Алексей Свет, главный внештатный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения столицы Зураб Орджоникидзе, четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин и главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

В ближайшие недели посетителей ждут лекции других известных экспертов. Ознакомится с расписанием можно на сайте проекта.

Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там горожане могут измерить артериальное и глазное давление, проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

Любой желающий может пройти маршрут здоровья "10 тысяч шагов к жизни" под руководством инструктора по здоровому образу жизни. Акция проходит каждое воскресенье с 10:30 до 14:30. По дороге посетители могут измерить давление и узнать, как правильно пользоваться тонометром в домашних условиях.

