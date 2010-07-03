Маршрут здоровья могут пройти москвичи в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Любой желающий может пройти маршрут здоровья "10 тысяч шагов к жизни" под руководством инструктора по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации. Акция проводится в 13 столичных парках и скверах на Верандах здоровья около павильонов "Здоровая Москва".

Акция проходит каждое воскресенье с 10:30 до 14:30. Присоединиться к ней можно в 13 столичных парках: сквер "Надежда", парк "Печатники", зона отдыха "Площадь Юности", сквер имени Федора Полетаева, зона отдыха "Мещерское", парк "Садовники", "Парк Олимпийской деревни", парк "Ангарские пруды", ПКиО "Лианозовский", "Гончаровский парк", МПК "Северное Тушино", "Ландшафтный парк Митино" и сквер "Отрадное".

По дороге посетители могут измерить давление и узнать, как правильно пользоваться тонометром в домашних условиях. Перед стартом инструкторы будут проводить лекции, на которых поделятся с участниками советами и рекомендациями о способах сохранения и укрепления здоровья, видах активного отдыха и рационального питания.

Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

