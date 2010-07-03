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04:29

Знатоки проведут игру "Что? Где? Когда?" для москвичей в День города

общество город праздники

04:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 тысячи человек смогут бесплатно принять участие в игре "Что? Где? Когда?" и интеллектуальной викторине BrainZona в период празднования Дня города 7 и 8 сентября.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на Тверской улице с 10:00 до 22:00 пройдут 48 бесплатных мероприятий. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Записаться могут взрослые и дети от 12 лет. Уточняется, что большая часть вопросов будет посвящена Москве, а также ВДНХ, которая отмечает 80-летний юбилей.

Ведущими выступят обладатели приза "Хрустальная сова", знатоки клуба и капитаны команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин, Ровшан Аскеров, Елена Потанина и другие.

В "Москва-сити" в День города семь спортсменов из Германии, Канады, России и Франции установят мировой рекорд по хайлайну (вид стропохождения на высоте со страховкой).

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общество город праздники

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