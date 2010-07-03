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Москва 24

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03:29

Мировой рекорд по хайлайну установят в Москве

город праздники спорт

03:29

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Семь спортсменов из России, Германии, Франции и Канады установят мировой рекорд по хайлайну (вид стропохождения на высоте со страховкой) в Москве в День города.

Как сообщили Агентству "Москва" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", мероприятие пройдет 7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00.

Участники собираются пройти между небоскребами делового комплекса "Москва-Сити" на высоте около 350 метров, что почти на 100 метров выше предыдущего рекорда.

Новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для чего в столицу приедет ее представитель. Наблюдать за происходящим можно будет из 354-метровой башни "Око".

Отправными точками станут башни Neva Towers высотой 345 метров и южная башня комплекса "Око". Расстояние между небоскребами составляет 245 метров.

Ранее стало известно, что в День города на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата: серия массовых заплывов для всех любителей sup-серфинга.

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город праздники спорт

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