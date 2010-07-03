В Москве в День города пройдет SUP-регата

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День города на Москве-реке пройдет SUP-регата. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Отмечаем 872-й День рождения Москвы грандиозным спортивным праздником! 7 и 8 сентября на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата: серия массовых заплывов для всех любителей sup-серфинга. К участию приглашаются все желающие. Спортсмены младше 18 лет могут участвовать в регате только в присутствии и с согласия родителей", – говорится в сообщении.

Участники мероприятия проплывут от Озерковской набережной в сторону памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" и вернутся к старту. Весь маршрут составит 12 километров. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 300 человек.

В День города горожане также смогут провести весело время на центральных праздничных площадках. Так, 7 и 8 августа с 10:00 до 22:00 на Тверской улице будут проходить спортивные мероприятия. Специально к празднику там подготовят бассейн для sup-серфинга, скалодром, площадки для занятий паркуром и выступлений на BMX и самокатах, скейт-парк, роллердром, зиплайн- и хайлайн-трассы.

Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся.

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.

