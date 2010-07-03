Москва получила приз зрительских симпатий на выставке в Гонконге

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стенд столицы получил приз зрительских симпатий на туристической выставке International Travel Expo (ITE) в Гонконге, передает портал мэра и правительства Москвы.
Дизайн стенда был разработан Комитетом по туризму города Москвы. Главной задачей проекта было рассказать о российской столице и о ее достопримечательностях. Например, о парке "Зарядье", смотровой площадке Panorama 360, а также о цикле фестивалей "Московские сезоны".
Помимо этого, на протяжении всей выставки трэвел-блогеры делились своими впечатлениями о Москве. Посетителям стенда также рассказывали о столичных гостиницах и о ведущих туроператорах города. У каждого гостя была возможность попробовать московские сладости, совершить виртуальный полет по городу и с помощью специального приложения самостоятельно построить башню "Москва-Сити".
В этом году на выставку приехали участники из 56 стран и регионов мира. За четыре дня в экспозиции приняли участие 11 тысяч представителей туриндустрии и 73 тысячи посетителей.
В июне стенд Москвы наградили за лучшую креативную презентацию туристского потенциала на международной выставке в Пекине. Московский стенд представлял собой информационно-развлекательную площадку. Там можно было расписать двухметровую матрешку с профессиональным художником и познакомиться с городом с помощью приложения виртуальной реальности.
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