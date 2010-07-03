Москву наградили на международной туристической выставке в Пекине

Стенд Москвы наградили за лучшую креативную презентацию туристского потенциала на международной выставке в Пекине. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Всего в выставке Beijing International Tourism Expo участвовали 2,1 тысячи работ из 87 стран мира. Московский стенд представлял собой информационно-развлекательную площадку. Там можно было расписать двухметровую матрешку с профессиональным художником и познакомиться с городом через виртуальную реальность.
Для выставки сделали карту столицы с основными достопримечательностями, гастрономический гид и путеводитель на английском и китайском языках. На деловой программе специалисты обсудили развитие туризма с представителями индустрии из КНР и Юго-Восточной Азии.
Для Москвы это вторая награда за последние две недели участия в международных туристических форумах в Азиатском регионе. В июне столица получила приз за лучший дизайн стенда на выставке SITIF 2019.
В этом месяце также стало известно, что Москва попала в тройку лучших городов для медицинского туризма. Он включает в себя получение медицинских услуг за пределами региона проживания, а также совмещение отдыха с лечением в России и за ее пределами. Помимо столицы, в России люди выбирают Санкт-Петербург и Казань.
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