Москва и Крым подписали программу сотрудничества на 2019–2023 годы

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В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов подписали программу сотрудничества на 2019–2023 годы. Она предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства.

Согласно документу, дальнейшее сотрудничество Москвы и Крыма предусматривает обмен опытом в области поддержки малого и среднего бизнеса, в сфере градостроительства, охраны и популяризации памятников истории и культуры, в организации фестивалей, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам здравоохранения и экологии.

Москву и Крым связывают крепкие нити дружбы и сотрудничества. Взаимный товарооборот регионов составляет около 5,5 миллиарда рублей. Столичные предприятия поставляют в республику медицинские изделия, бензин и дизельное топливо, парфюмерию, косметику и лекарственные препараты. Из продовольственных товаров Москва экспортирует в Крым кондитерские, макаронные и ликеро-водочные изделия. В столицу из южного региона везут мясо, рыбу и рыбные консервы, вина и коньяк.

С 2015 года в столице проходит ежегодный бизнес-форум "Дни делового Крыма в Москве". Его программа включает выставки-презентации инвестиционного потенциала республики, а также круглые столы по вопросам сотрудничества.

Также отмечается, что москвичи льготных категорий получают путевки в санатории Алушты, Евпатории, Керчи и Феодосии. За последние два года в Крыму по льготным путевкам отдохнули 138,7 тысячи москвичей.